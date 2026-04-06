Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура оценила уровень киберпреступности в Поморье как стабильно высокий

Сегодня под председательством прокурора Архангельской области и автономного округа Николая Хлустикова  с участием руководителей региональных управлений Следственного комитета России и МВД России области и автономного округа проведено совместное заседание коллегии по вопросу противодействия киберпреступности.

Несмотря на внедрение дополнительных механизмов по противодействию дистанционных преступлений, в том числе на законодательном уровне, количество таких деяний остается стабильно высоким, в структуре преступности удельный вес деяний, совершенных с помощью современных it-технологий составляет ежегодно не менее 40 %. Больше половины таких криминальных посягательств  – хищения. 

Наиболее уязвимыми категориями населения, поддающимися влиянию мошенников, остаются пенсионеры и несовершеннолетние. За 2025 год и истекший период 2026 года средствами прокурорского надзора обеспечена судебная защита интересов более 300 граждан, в защиту которых прокурорами заявлены иски о взыскании похищенных денежных средств на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Предметом обсуждения стали вопросы взаимодействия правоохранительных органов, возмещения причиненного гражданам ущерба, организация прокурорского надзора и ведомственного контроля, имеющиеся недостатки и пути их устранения.

По итогам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на решение задач по борьбе с киберпреступлениями.


28 май 15:48 | : Скандалы

Главные новости


На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю
Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (316)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20