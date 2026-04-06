Прокуратура оценила уровень киберпреступности в Поморье как стабильно высокий

Сегодня под председательством прокурора Архангельской области и автономного округа Николая Хлустикова с участием руководителей региональных управлений Следственного комитета России и МВД России области и автономного округа проведено совместное заседание коллегии по вопросу противодействия киберпреступности.

Несмотря на внедрение дополнительных механизмов по противодействию дистанционных преступлений, в том числе на законодательном уровне, количество таких деяний остается стабильно высоким, в структуре преступности удельный вес деяний, совершенных с помощью современных it-технологий составляет ежегодно не менее 40 %. Больше половины таких криминальных посягательств – хищения.

Наиболее уязвимыми категориями населения, поддающимися влиянию мошенников, остаются пенсионеры и несовершеннолетние. За 2025 год и истекший период 2026 года средствами прокурорского надзора обеспечена судебная защита интересов более 300 граждан, в защиту которых прокурорами заявлены иски о взыскании похищенных денежных средств на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Предметом обсуждения стали вопросы взаимодействия правоохранительных органов, возмещения причиненного гражданам ущерба, организация прокурорского надзора и ведомственного контроля, имеющиеся недостатки и пути их устранения.

По итогам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на решение задач по борьбе с киберпреступлениями.



