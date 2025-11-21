В прокуратуре Поморья оценили угрозу роста подростковой преступности

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа под председательством заместителя прокурора области и автономного округа Елены Архиповой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам предупреждения подростковой преступности и защиты прав детей, на котором обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних при использовании «Интернет-ресурсов», а также реализации уполномоченными органами мер, направленных на выявление и пресечение противоправных деяний, совершаемых в отношении детей с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В мероприятии приняли участие председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, представители региональных правоохранительных органов.

Елена Архипова указала на необходимость принятия дополнительных мер, направленных на пресечение распространения информации, побуждающей несовершеннолетних к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, оправдывающей противоправное поведение, отрицающей семейные ценности, а также фактов использования средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», для вовлечения подростков в деструктивные сообщества и совершение преступлений.

По итогам совещания разработан комплекс мер, направленных на совершенствование работы на данном направлении.