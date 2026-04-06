Терапевт из Плесецка залечил пациентку до смерти

Плесецким районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным врача-терапевта Плесецкой центральной районной больницы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что в сентябре 2024 года обвиняемый, исполняя свои профессиональные обязанности недооценил состояние, поступившей в отделение пациентки, на протяжении длительного времени неправильно и в недостаточном объеме оказывал медицинскую помощь, при ежедневном прогрессирующем ухудшении состояния здоровья мер, к своевременному направлению в специализированное отделение не принял, что привело к смерти женщины.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.