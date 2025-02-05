Акушер архангельского Перинатального центра понесла наказание за смерть младенца

Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал заведующую отделением – врача акушера-гинеколога родового отделения Перинатального центра ГБУЗ АО «АОКБ» виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Установлено, что осужденная, 25.09.2023 при принятии родов потерпевшей допустила ряд дефектов оказания медицинской помощи, которые явились причиной рождения ребенка в состоянии тяжёлой асфиксии и привели к наступлению его смерти.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год. Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с ГБУЗ АО «АОКБ» в пользу родителей умершего младенца взыскано 1,4 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.