Суд восстановил погишего в Поморье строителя на работе

Вологодский областной суд подтвердил законность решения по иску Гострудинспекции в Архангельской области и НАО, признав факт трудовых отношений между обществом с ограниченной ответственностью «ОСК-АЛЬФАСТРОЙ» и погибшим рабочим с которым не был заключен трудовой договор.  На работодателя возложена обязанность оформить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1.

Трагедия произошла в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области в сентябре 2024 года. Мужчина выполнял ремонтные работы в здании канализационной насосной станции. Во время работ он упал с высоты, получил тяжелые травмы и спустя несколько дней скончался в больнице.

Работодатель настаивал на том, что с погибшим были заключены гражданско-правовые отношения и отказывался проводить расследование несчастного случая, как связанного с производством. Однако Гострудинспекцией установлено, что мужчина был допущен к работе с ведома директора. Он выполнял задания руководства, подчинялся установленному режиму, а оплата его труда носила регулярный характер.

Суд отклонил доводы компании и подтвердил, что отсутствие письменного трудового договора не означает отсутствия самих трудовых отношений. Ответственность за их надлежащее оформление лежит на работодателе.

Суд обязал компанию  провести расследование несчастного случая и  оформить акт Н-1. Теперь родственники погибшего смогут претендовать на страховые выплаты и другие меры поддержки от Социального фонда России.

«Это решение имеет принципиальное значение, — прокомментировал итог руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров — Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами лишает работников социальных гарантий, в том числе страховых выплат в случае травмы или гибели». 

 

25 май 11:42

