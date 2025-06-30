Вверх
Гострудинспекция и суд прищучили северодвинский МУП "Спецавтохозяйство"

Октябрьский районный суд Архангельска отказал Северодвинскому МУП «Спецавтохозяйство» в отмене предписания Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Предприятие оспаривало обязанность оформить производственную травму сотрудника как несчастный случай на производстве.

23 сентября 2024 года на полигоне ТБО машинист бульдозера получил травму ноги, спрыгивая с гусеницы техники, чтобы закрепить дверь бульдозера и защитить имущество предприятия от непогоды. Работодатель, проведя свое расследование, отказался признать случай производственным, ссылаясь на противоречия в показаниях и документах. 

Гострудинспекция провела дополнительное расследование несчастного случая и обязала предприятие составить акт по форме Н-1, квалифицировав травму как связанную с производством. По результатам расследования в отношении работодателя составлены протоколы об административном правонарушении. Предприятие не согласилось с решением Гострудинспекции и обжаловало предписание в суде. 

Судом установлено, что травма получена в рабочее время на территории предприятия при совершении действий в интересах работодателя. Отклонены доводы работодателя о несоответствиях в документах и ошибке в дате травмы, подтвержден факт происшествия 23 сентября. Суд признал обоснованными выводы инспекции о нарушениях работодателем требований охраны труда (неисправность техники, недостаточный контроль).

Требования МУП «Спецавтохозяйство» о признании предписания незаконным отклонены. Решением суда предписание Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе признано правомерным и подлежащим исполнению. Решение вступило в законную силу 13 августа 2025 года.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«В результате судебного решения, подтвердившего производственный характер травмы, у работника возникло право на получение страховых выплат и иных мер поддержки по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, которые предоставляет Социальный фонд России».

18 август 10:09 | : Скандалы

