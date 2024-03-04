В гибели онежского ремонтника подозревают его работодателя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 3 сентября 2024 года вечером в здании канализационной насосной станции, расположенного на станции Малошуйка, при проведении ремонтных работ 36-летний работник подрядной организации получил травму тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в больнице в областном центре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.