Железнодорожные пути в Архангельской области очищали от снега бесправные рабочие

Архангельский областной суд оставил в силе решение Онежского городского суда, обязавшее Малошуйскую дистанцию пути Северной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» признать трудовые отношения с 76 работниками, которые были оформлены как исполнители по гражданско-правовым договорам. Апелляционная жалоба компании была отклонена. Решение суда вступило в законную силу.

Поводом для судебного разбирательства стало предписание Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе, выданное по результатам внеплановой проверки Малошуйской дистанции пути, по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инспекция установила, что в подразделении ОАО РЖД с физическими лицами были заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по очистке стрелочных переводов от снега и льда. Однако характер этих отношений соответствовал признакам трудовых отношений. Позицию инспекции подтвердил суд.

В своем решении коллегия судей указала, что, несмотря на формальное оформление договоров подряда, их содержание свидетельствует о наличии трудовых отношений. Работники выполняли одну и ту же трудовую функцию лично, на постоянной основе, использовали предоставленный инвентарь, подчинялись правилам и указаниям работодателя и получали регулярную оплату. Все эти признаки отличают трудовой договор от гражданско-правового.

Теперь, согласно решению суда, Малошуйская дистанция пути обязана исполнить предписание инспекции, и оформить трудовые договоры с 76 физическими лицами со дня фактического начала работы в соответствии с Трудовым кодексом.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Суд апелляционной инстанции однозначно указал, что фактический характер отношений важнее формальных уловок. Судебное решение в полной мере подтверждает право работников на получение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, в том числе учет трудового стажа, оплачиваемый отпуск и охрану труда».