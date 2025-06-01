Суд признал работодателя обязанным погибшему на стройке рабочему

Соломбальский районный суд г. Архангельска удовлетворил иск Гострудинспекции в Архангельской области и НАО, признав факт трудовых отношений между работодателем — субподрядчиком, физическим лицом и погибшим разнорабочим с которым не был заключен трудовой договор.

Основанием для иска послужило расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 21 декабря 2022 года на строительной площадке жилого комплекса в г. Архангельске. Работник при следовании по строительному объекту упал в незащищенную лифтовую шахту со второго этажа и погиб.

Суд установил, что, несмотря на отсутствие письменного трудового договора, между работником и работодателем сложились фактические трудовые отношения. Работодатель лично привлекал разнорабочего к работе, платил ему за труд, а работник подчинялся его указаниям, что соответствует критериям трудовых отношений.

Решение суда обязывает работодателя оформить трудовой договор, провести расследование и составить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. После чего родственники погибшего работника получат право на выплаты, связанные с осуществлением трудовой деятельности, а также страховые выплаты в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Апелляционная судебная инстанция подтвердила необходимость юридического оформления трудовых отношений. Работодатели, уклоняясь от оформления трудовых договоров нарушают закон. Отсутствие официального трудоустройства лишает работников и их близких социальных гарантий и защиты».