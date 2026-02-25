Белок только в документах: предприниматель Грибов получил условный срок за хищение 28 миллионов на питании пациентов

Октябрьский районный суд областного центра вынес приговор Алексею Эриковичу Грибову, 1965 года рождения. Бизнесмен признан виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), одно из которых совершено с использованием служебного положения.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в объединенной пресс-службе судов региона, в период с 2016 по 2022 год Грибов, являясь руководителем одного общества с ограниченной ответственностью, а также бенефициаром и фактическим директором еще двух организаций, заключал от их имени государственные контракты и договоры с крупными медицинскими учреждениями Архангельска. Предметом соглашений было лечебное питание пациентов.

Суд установил, что при приготовлении блюд для больных подсудимый в нарушение условий контрактов не включал в их состав обязательный компонент — сухую белковую композитную смесь. Этот продукт предназначен для диетического лечебного и диетического профилактического питания взрослых и детей старше трех лет.

Однако счета лечебные учреждения оплачивали в полном объеме, как будто смесь в блюда добавлялась. В результате за фактически не оказанные услуги бюджет министерства здравоохранения Архангелькой области потерял более 28 миллионов рублей. По каждому из трех преступлений ущерб признан особо крупным.

На стадии предварительного расследования Грибов полностью признал вину, принес извинения и в полном объеме вернул похищенные средства. Эти обстоятельства, наряду с наличием других смягчающих факторов, суд учел при вынесении решения.

Приговором Октябрьского районного суда Алексею Грибову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, предприниматель обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

