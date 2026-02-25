Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Белок только в документах: предприниматель Грибов получил условный срок за хищение 28 миллионов на питании пациентов

Октябрьский районный суд областного центра вынес приговор Алексею Эриковичу Грибову, 1965 года рождения. Бизнесмен признан виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), одно из которых совершено с использованием служебного положения.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в объединенной пресс-службе судов региона, в период с 2016 по 2022 год Грибов, являясь руководителем одного общества с ограниченной ответственностью, а также бенефициаром и фактическим директором еще двух организаций, заключал от их имени государственные контракты и договоры с крупными медицинскими учреждениями Архангельска. Предметом соглашений было лечебное питание пациентов.

Суд установил, что при приготовлении блюд для больных подсудимый в нарушение условий контрактов не включал в их состав обязательный компонент — сухую белковую композитную смесь. Этот продукт предназначен для диетического лечебного и диетического профилактического питания взрослых и детей старше трех лет.

Однако счета лечебные учреждения оплачивали в полном объеме, как будто смесь в блюда добавлялась. В результате за фактически не оказанные услуги бюджет министерства здравоохранения Архангелькой области потерял более 28 миллионов рублей. По каждому из трех преступлений ущерб признан особо крупным.

На стадии предварительного расследования Грибов полностью признал вину, принес извинения и в полном объеме вернул похищенные средства. Эти обстоятельства, наряду с наличием других смягчающих факторов, суд учел при вынесении решения.

Приговором Октябрьского районного суда Алексею Грибову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, предприниматель обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото https://vk.com/wall-217489787_746


12 май 12:11 | : Скандалы

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (104)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20