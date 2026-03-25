Трест, который воровал. Юлию Федорову и Ко обвиняют в хищении 66 млн

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей трех коммерческих организаций. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, в период с ноября 2015 года по  декабрь 2020 года обвиняемые путем обмана  похитили свыше 66 млн рублей бюджетных средств.

 Для этого в рамках исполнения государственных контрактов по организации лечебного питания пациентов в семнадцати медицинских учреждениях региона они исключили из рациона пациентов специализированный продукт – сухую белковую композитную смесь.

С расчетных счетов коммерческих организаций в указанный период были перечислены денежные средства в сумме свыше 22 млн рублей юридическим лицам «однодневкам», не являющимся реальными поставщиками сухой белковой композитной смеси, не осуществляющими какую-либо хозяйственную деятельность.

Один из обвиняемых скрылся и находится в межгосударственном розыске, в связи с чем уголовное дело в отношении него будет рассматриваться заочно, то есть без его участия. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, ФСБ России, расследовалось Следственным управлением УМВД России по Архангельской области. Для рассмотрения по существу дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

P.S. Аналитику по делу Юлии Федоровой читайте здесь: https://rusnord.ru/hot/63513-julija-fedorova-kto-ee-zakazal.html

29 апрель 13:31 | : Скандалы

