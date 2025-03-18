В Архангельске расследовано дело о 4 коммерческих подкупах в строительной сфере

Прокурором г. Архангельска утверждены обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении жителей областного центра, обвиняемых по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере, за заведомо незаконные действия).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии в возглавляемых ими коммерческих организациях и у одного индивидуального предпринимателя таких специалистов, согласились на предложение руководства региональной саморегулируемой организации за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства.

За указанные незаконные действия каждый руководитель общества в 2022-2024 гг. перевел в безналичной форме коммерческий подкуп в размере 143 000 рублей, индивидуальный предприниматель – 93 500 рублей.

Вину в совершении преступлений они признали, в содеянном раскаялись.

Уголовные дела направлены в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.