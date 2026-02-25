В Котласе управляющая компания "Империал" вела себя разнузданно

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в жилищно - коммунальной сфере.

Установлено, что предоставление коммунальной услуги по газоснабжению потребителям 118 квартир дома № 13 по ул. Ульянова в п. Вычегодский приостановлено с 10.02.2026 на период более 20 дней. Причиной послужило ненадлежащее содержание управляющей организацией ООО «Империал» внутридомовой системы газоснабжения, а именно по истечении в январе текущего года срока службы внутридомового газового оборудования, работы по его диагностике своевременно не организованы и не выполнены, чем допущены нарушения требований законодательства о предоставлении коммунальных услуг и безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В этой связи межрайонной прокуратурой руководителю управляющей организации ООО «Империал» внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, газоснабжение восстановлено.

Кроме того, прокурором в отношении руководителя управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По результатам рассмотрения административного производства должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.