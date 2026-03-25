Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Сольвычегодске центральная котельная дает дуба

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в жилищно - коммунальной сфере по публикации, размещенной в сети «Интернет».

Установлено, что предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению  г. Сольвычегодск осуществляет ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания». В некоторые дни сентября, октября, ноября и декабря 2025 г. потребители получали тепловую энергию от котельной «Центральная» ненадлежащего качества, с нарушением температурного графика. Причиной послужили сбои в работе данной котельной.

В этой связи прокуратурой руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.

Кроме того, межрайонным прокурором  в отношении руководителя  ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией).

По результатам рассмотрения административного производства должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

29 апрель 16:35 | : Скандалы

Главные новости


Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (397)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20