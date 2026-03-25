В Сольвычегодске центральная котельная дает дуба

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в жилищно - коммунальной сфере по публикации, размещенной в сети «Интернет».

Установлено, что предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению г. Сольвычегодск осуществляет ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания». В некоторые дни сентября, октября, ноября и декабря 2025 г. потребители получали тепловую энергию от котельной «Центральная» ненадлежащего качества, с нарушением температурного графика. Причиной послужили сбои в работе данной котельной.

В этой связи прокуратурой руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.

Кроме того, межрайонным прокурором в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией).

По результатам рассмотрения административного производства должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.