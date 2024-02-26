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Архангельская УК "Скат" оставила жильцов многоквартрного дома без воды

Прокуратурой г. Архангельска в ходе надзорных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией при оказании услуг по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома № 39 на улице Выучейского в городе Архангельске.  

Установлено, что управляющая организация, ответственная за выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту указанного многоквартирного дома, в декабре 2023 года допустила нарушения жилищного законодательства, связанные с ненадлежащим содержанием внутридомовых инженерных сетей водоснабжения. 

В результате бездействия управляющей компании длительный период времени жители дома были лишены возможности получения коммунальной услуги по водоснабжению.

Названные обстоятельства явились основанием для внесения руководителю управляющей компании представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона, которое удовлетворено, управляющей организацией проведены работы по ремонту инженерных сетей, водоснабжение в доме восстановлено.  

За нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, по постановлению заместителя прокурора города директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде предупреждения.

27 март 16:56 | : Скандалы

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