Прокуратура Архангельской области подвела итоги бардака в сфере ЖКХ

По принятым мерам прокурорского реагирования в первом квартале 2026 года к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 183 должностных и юридических лиц органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, возбуждено одно уголовное дело.

Всего органами прокуратуры области и автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 1208 нарушений, с целью устранения которых на незаконные нормативные правовые акты принесено 22 протеста, в суды направлено 41 исковое заявление, внесено 503 представления, предостережено о недопустимости нарушения закона 291 должностное лицо.

Например, бездействие управляющей организации по поступившим заявкам граждан о восстановлении водоснабжения жилого дома № 104 на ул. Воскресенская в г. Архангельске послужило основанием для внесения прокурором г. Архангельска ее руководителю представления. Требования прокурора города удовлетворены, с целью надлежащего водоснабжения жилого дома управляющей организацией произведена замена насосного оборудования, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По представлению прокурора г. Северодвинска, внесенному руководителю управляющей организации, в марте текущего года из нежилого помещения многоквартирного жилого дома № 69 на пр. Московском в г. Северодвинске перенесена контейнерная площадка, заключено соглашение о ее содержании со специализированной организацией.

Ненадлежащее содержание общего имущества собственников помещений жилого дома № 62 на ул. Ульянова в пос. Вычегодский, повлекшее приостановление газоснабжения жилого дома на 17 дней, явилось основанием для внесения Котласским межрайонным прокурором руководителю управляющей организации представления.

Требования прокурора удовлетворены, надлежащее содержание системы газоснабжения жилого дома обеспечено, газоснабжение восстановлено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, постановлением прокурора в отношении руководителя указанной управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Работа на данном направлении продолжается.