В ЗАТО Мирный восстановлена справедливость по коммунальным платежам

Органами прокуратуры проведена проверка по обращению жителей ЗАТО г. Мирный, в ходе которой в деятельности ресурсоснабжающей организации выявлены нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что потребителям незаконно отказано в произведении перерасчета платы за потребленные коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению.

В этой связи прокуратурой ЗАТО г. Мирный руководителю предприятия ЖКХ внесено представление, которое удовлетворено, права потребителей коммунальной услуги восстановлены, гражданам произведен перерасчет платы за потребленные ресурсы по горячему и холодному водоснабжению на сумму свыше 90 тыс. рублей.