Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В ЗАТО Мирный восстановлена справедливость по коммунальным платежам

Органами прокуратуры проведена проверка  по обращению жителей ЗАТО г. Мирный, в ходе которой в деятельности ресурсоснабжающей организации выявлены нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. 

Установлено, что  потребителям незаконно отказано в произведении перерасчета платы за потребленные коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению.  

В этой связи прокуратурой ЗАТО г. Мирный руководителю предприятия ЖКХ внесено представление, которое удовлетворено, права потребителей коммунальной услуги восстановлены, гражданам произведен перерасчет платы за потребленные ресурсы по горячему и холодному водоснабжению на сумму свыше 90 тыс. рублей. 

 

22 май 10:27 | : Скандалы

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (263)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20