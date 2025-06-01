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В Котласе обнаружена и обезврежена травматичная детская площадка

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства о профилактике детского травматизма на детских, игровых и спортивных площадках в деятельности одной из управляющих организаций выявлены нарушения закона.

Установлено, что детская площадка, расположенная по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д. 5 не соответствуют требованиям безопасности. В частности, выявлены ненадежность крепления частей оборудования, разрушение металлических конструкций, что влечет за собой возможность получения травм детьми.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой  руководителю управляющей организации внесено представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены путем демонтажа разрушенного оборудования.

 

11 июль 11:36 | : Скандалы

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