Архангелогородцы четвёртый год борются с лужей во дворе.

В Народный фронт обратились жители многоэтажек на Дзержинского, 25 и 27, где проживает почти 800 человек.



Уже четвёртый год между их домами весной и осенью разливается огромная непроходимая лужа площадью более 100 квадратных метров. Причина банальна – тотальные ямы на внутридворовой дороге, наполняемые водой после каждого дождя..



Идти в обход и объезжать лужу вынуждены не только местные жители, но и родители малышей из соседнего детсада «Мирославна», а ещё – педагоги и школьники из гимназии № 24, которых в учреждении – более 1000 человек.



С 2023 года люди ежегодно обивают пороги мэрии города, жалуются депутатам, но ответ один: денег на ремонт асфальта нет. В надежде сдвинуть вопрос с мёртвой точки в конце 2025 года жильцы даже отправили видео на прямую линию с Президентом РФ. Но подвижек пока нет.



Народный фронт обратился в профильный департамент муниципалитета. Требуют устранить лужу и включить проезд в перечень дорожных ремонтов этого года.