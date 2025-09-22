Жителям Вельска перекрыли путь домой

В Народный фронт пришло видео из Вельска. Жители дома на Комсомольской, 75 оказались в "уличной ловушке".



Раньше у них был свободный проход к улице Пушкина. Но этой осенью владелец пристройки к дому самовольно перекрыл этот путь, мотивируя своё решение тем, что участок находится в его собственности.



В ответ на жалобы людей местные чиновники предложили "альтернативу" – использовать тротуар с другой стороны дома. Но этот вариант неудобен и даже смертельно опасен, ведь он пролегает через оживленный проезд, а зимой превращается в обледенелый, крутой спуск.



Сейчас ситуация достигла критической точки: собственник пристройки начал строительные работы, заблокировал не только проход с внутридворовой территории, но и с разрешения муниципальных властей перекрыл проезд с другой стороны здания.



Теперь ни сами жильцы, ни скорая помощь, ни пожарные, ни другие экстренные службы не могут быстро добраться к дому.



Народный фронт обратился в прокуратуру Вельского района. Общественники требуют дать правовую оценку и принять меры по устранению этой абсурдной и опасной ситуации.