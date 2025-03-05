"ТГК-2" влетело от прокуратуры Архангельска за холодомор в квартирах

Прокуратура г. Архангельска по обращению жителя областного центра провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

В ходе проверки установлено, что коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям д. 27 по ул. Гайдара в г. Архангельске вследствие устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях оказывались с существенными перерывами.

При этом со стороны ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» исчерпывающих мер, направленных на обеспечение надлежащего оказания коммунальных услуг, не принято.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой Архангельска руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого обеспечено нормативное оказание коммунальных услуг, произведен перерасчет платы за ненадлежащим образом оказанные услуги, права жителей дома восстановлены.

Допущенные нарушения режима предоставления коммунальных услуг послужили основанием для возбуждения в отношении ПАО «ТГК-2» дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.23 КоАП РФ.

Постановлением Государственной жилищной инспекции Архангельской области ресурсоснабжающая организация оштрафована на 50 000 рублей.