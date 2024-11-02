К разгильдяям из ТГК-2 приняты меры прокурорского воздействия

Прокуратурой города Архангельска во взаимодействии с органами контроля проведена проверка исполнения законодательства в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

В ходе проверки установлено, что вследствие образования многочисленных дефектов на сетях теплоснабжения в октябре 2024 года коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению значительному кругу потребителей областного центра оказаны с существенным отклонением от нормативных значений.

При этом со стороны ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» исчерпывающих мер, направленных на оперативное устранение возникших аварийных ситуаций, не принято.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой Архангельска руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление.

По фактам допущенных нарушений в отношении ПАО «ТГК-2» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), которое направлено в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области для рассмотрения по существу.

Ресурсоснабжающей организацией по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты дополнительные меры, направленные на оперативное устранение аварийных ситуаций, ответственное должностное лицо общества привлечено к дисциплинарной ответственности.

Вопросы соблюдения законности при прохождении отопительного периода находятся на контроле прокуратуры Архангельска.