Против водителя автобуса "Рико" возбуждено уголовное дело

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении водителя автобуса.

Установлено, что 23 апреля около 12.40 водитель маршрутного автобуса, осуществлявший перевозку пассажиров, на остановке общественного транспорта, расположенной в районе дома 233 по проспекту Ленинградский в Архангельске, при высадке-посадке пассажиров допустил движение транспортного средства с открытыми дверьми. В результате произошло падение на проезжую часть пожилой женщины-пассажира, что повлекло причинение ей телесных повреждений, расценивающихся как тяжкий вред здоровью.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Водитель задержан. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.