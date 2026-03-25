Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Против водителя автобуса "Рико" возбуждено уголовное дело

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении водителя автобуса.

Установлено, что 23 апреля около 12.40 водитель маршрутного автобуса, осуществлявший перевозку пассажиров, на остановке общественного транспорта, расположенной в районе дома 233 по проспекту Ленинградский в Архангельске, при высадке-посадке пассажиров допустил движение транспортного средства с открытыми дверьми. В результате произошло падение на проезжую часть пожилой женщины-пассажира, что повлекло причинение ей телесных повреждений, расценивающихся как тяжкий вред здоровью.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Водитель задержан. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

27 апрель 16:14 | : Скандалы

Главные новости


Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (360)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20