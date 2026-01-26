В Архангельске задержан тип, сбивший двух девушек на переходе

Сотрудниками уголовного розыска города Архангельска задержан предполагаемый виновник резонансной аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября 2025 года на перекрестке проспекта Новгородского и улицы Выучейского. Водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся. В результате ДТП пешеходы с различными травами были госпитализированы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя. Продолжительное время он скрывался от сотрудников органов внутренних дел, неоднократно меняя место проживания. В настоящее время подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.