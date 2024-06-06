ДТП с участием автобусов «Рико»: возбуждено уголовное дело

В результате ДТП, которое произошло с участием двух автобусов компании «Рико» накануне вечером на Ленинградском проспекте в Архангельске, возбуждено уголовное дело. Пострадали шесть человек.

Водителю, двум кондукторам и двум пассажирам оказана разовая медицинская помощь, один водитель госпитализирован.

Водитель автобуса, следовавшего в сторону Кирпичного завода, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автобусом. По имеющейся информации, предполагаемый виновник аварии уснул за рулем.

В отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ведется следствие.