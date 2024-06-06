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ДТП с участием автобусов «Рико»: возбуждено уголовное дело

В результате ДТП, которое произошло с участием двух автобусов компании «Рико» накануне вечером на Ленинградском проспекте в Архангельске, возбуждено уголовное дело. Пострадали шесть человек.

Водителю, двум кондукторам и двум пассажирам оказана разовая медицинская помощь, один водитель госпитализирован.

Водитель автобуса, следовавшего в сторону Кирпичного завода, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автобусом. По имеющейся информации, предполагаемый виновник аварии уснул за рулем.

В отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ведется следствие.

12 июль 16:11 | : Происшествия

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