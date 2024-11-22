В Архангельске осужден сонный водитель автобуса компании "Рико"

Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 53-летнего уроженца областного центра по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что подсудимый 11.07.2024 в вечернее время, осуществляя в качестве водителя общественную перевозку пассажиров на автобусе ТК «РИКО» по маршруту № 64, в нарушение Правил дорожного движения, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автобусом этой же организации в районе остановки «Речной порт» на пр.Ленинградский в Архангельске.

В результате подсудимый по неосторожности причинил водителю встречного автобуса тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал полностью.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года.