Водитель автобуса "Рико" идет под суд за сон на рабочем месте

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый 11.07.2024 в вечернее время, осуществляя в качестве водителя общественную перевозку пассажиров на автобусе ТК «РИКО» по маршруту №64, в нарушение Правил дорожного движения, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автобусом этой же организации в районе остановки «Речной порт» на пр.Ленинградский в г. Архангельске.

В результате обвиняемый по неосторожности причинил водителю встречного автобуса тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г. Архангельска.