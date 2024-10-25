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Водитель автобуса "Рико" идет под суд за сон на рабочем месте

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый 11.07.2024 в вечернее время, осуществляя в качестве водителя общественную перевозку пассажиров на автобусе ТК «РИКО» по маршруту №64,  в нарушение Правил дорожного движения, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автобусом этой же организации в районе остановки «Речной порт» на пр.Ленинградский в  г. Архангельске. 

В результате обвиняемый по неосторожности причинил водителю встречного автобуса тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью. 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г. Архангельска.       

 

25 октябрь 15:21 | : Скандалы

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