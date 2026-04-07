Бывший начальник архангельского СИЗО-1 познает на себе жизнь в колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего начальника СИЗО-1 виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при подстрекательстве и пособничестве осужденного, отбывавшего в СИЗО-1 наказание (ч. 4, 5 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и пособничестве этому преступлению адвоката данного осужденного (ч. 5 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что начальник следственного изолятора в период 2023 – 2024 годы за полученное при пособничестве адвоката от отбывавшего наказание в следственном изоляторе осужденного имущество в виде материалов и инвентаря для нужд этого Учреждения и за обещанное осужденным будущее трудоустройство в одном из подконтрольных ему коммерческих обществ, совершил в его интересах заведомо незаконные действия и незаконно бездействовал.

В частности, он согласовывал приобретение запрещенных правилами внутреннего распорядка продуктов питания и предметов, обеспечил осужденному привилегированные и благоприятные условия отбывания наказания, исключил для него обязанности выполнения в полном объеме режимных требований, меры взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания к нему не применял.

Начальник следственного изолятора был арестован по материалам, представленным ОСБ УФСИН по Архангельской области.

Приговором суда бывшему начальнику следственного изолятора назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности в органах уголовно- исполнительной системы на срок 2 года. Бывший осужденный, отбывший наказание в Учреждении, за подстрекательство и пособничество к превышению должностных полномочий осужден к лишению свободы на срок 3 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, а бывший адвокат этого осужденного осужден к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года

Приговор суда не вступил в законную силу.