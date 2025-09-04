Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Инспектор колонии из Коноши эксплуатировал труд заключенного

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего старшего инспектора ИУФИЦ ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Судом установлено, что бывший сотрудник исправительного учреждения, не желая расходовать  личные денежные средства и тратить время на осуществление ремонтных работ принадлежащих ему автомобилей, а также стремясь заслужить расположение лиц, состоящих с ним в дружеских и служебных отношениях, в 2023-2024 годах неоднократно привлекал отбывающего наказание в исправительном  учреждении осужденного к безвозмездному ремонту принадлежащих ему и его знакомым транспортных средств под предлогом оказания осужденному содействия в послаблении режима отбывания наказания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов осужденного, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

Приговор суда не вступил в законную силу.


06 ноябрь 16:38 | : Скандалы

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (74)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20