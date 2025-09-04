Инспектор колонии из Коноши эксплуатировал труд заключенного

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего старшего инспектора ИУФИЦ ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Судом установлено, что бывший сотрудник исправительного учреждения, не желая расходовать личные денежные средства и тратить время на осуществление ремонтных работ принадлежащих ему автомобилей, а также стремясь заслужить расположение лиц, состоящих с ним в дружеских и служебных отношениях, в 2023-2024 годах неоднократно привлекал отбывающего наказание в исправительном учреждении осужденного к безвозмездному ремонту принадлежащих ему и его знакомым транспортных средств под предлогом оказания осужденному содействия в послаблении режима отбывания наказания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов осужденного, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.



