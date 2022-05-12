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В Архангельске следователя и адвоката оштрафовали за подлог

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными сотрудника правоохранительных органов и адвоката, статус которого в настоящее время прекращен, в зависимости от роли и степени участия каждого виновными в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и пособничестве  в этих преступлениях (ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 292 ч. 5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Судом установлено, что сотрудник правоохранительных органов, расследуя уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, изготовил процессуальные документы о проведении с ним следственных действий, в которых изложил недостоверные сведения об участии защитника, после чего убедил гражданина подписать протоколы следственных действий в отсутствие этого адвоката.

Позднее адвокат подписал все протоколы следственных действий и предоставил сотруднику правоохранительных органов  заявление о взыскании денежных средств из средств федерального бюджета якобы за защиту гражданина в те дни, когда фактически следственные действия не проводились.

Обвиняемый вынес постановление о выплате процессуальных издержек в которое внес заведомо ложные сведения о том, что адвокат якобы участвовал в проведении следственных действий, после чего в пользу защитника из бюджета перечислены денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда сотруднику правоохранительных органов назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей, а бывшему адвокату штраф в сумме 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

01 сентябрь 13:27 | : Скандалы

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