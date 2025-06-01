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Бывшие начальники СИЗО-1 в Архангельске устроили из изолятора кормушку

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника федерального казенного учреждения Архангельской области «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» и его заместителя в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности), заместителя по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), осужденного и его адвоката, выступившими соучастниками в даче взятки и пособниками в совершении должностных преступлений.

По версии следствия начальник Учреждения и его заместитель, превышая свои должностные полномочия, в период с 01.03.2023 по 23.10.2024 обеспечили осужденному за мошенничество привилегированные и благоприятные условия отбывания наказания в условиях следственного изолятора, подготовили документы для замены последнему при наличии многочисленных нарушений установленного порядка отбывания наказания неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Заместитель начальника Учреждения в период с 01.03.2023 по 31.08.2024 получил через адвоката осужденного в виде взятки алкогольную продукцию на общую сумму более 450 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

22 июль 14:29 | : Скандалы

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