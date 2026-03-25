В Онеге копают "могилы" для аварийных домов

В Народном фронте – видео из Онеги. Экскаватор ИП Ульюка И.Г. скидывает отходы от разобранного дома на Полевой, 5 в специальную могилу – песчаный котлован.

Сброс останков деревяшки идёт не в глухом селе, а прямо в окружном центре, где проживает более 18000 человек.

И эта история, говорит наш подписчик, далеко не единственная – та же судьба постигла аварийку на Андозерском переулке, 1, а теперь ждёт и дом на Мичуринской, 1.

И хотя все три случая – пример грубейшего нарушения природоохранного, санитарного законодательства и правил благоустройства, администрация почему-то забыла о своих прямых обязанностях. Это подтверждает и скан ответа властей в нашем видео.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просим наказать и бездействующих чиновников, и подрядчика-нарушителя. Аварийки должны размещать на полигонах, а не хоронить в городе! А мы продолжим следить за сносом деревяшек в регионе.



24 апрель 10:56

