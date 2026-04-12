Бывший депутат Госдумы Шилкин отправляется в колонию

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда

г. Архангельска от 27.02.2026, в соответствии с которым 49-летний руководитель коммерческой организации Григорий Шилкин, он же депутат Госдумы от Архангельской области, осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, занимая должность генерального директора коммерческой организации в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, из корыстных побуждений, с целью вывода ликвидного имущества, с использованием своего служебного положения, с января по июнь 2019 г. продал 38 автомобилей, принадлежащих этому юридическому лицу, подконтрольной фирме по заниженной цене – около 2,8 млн рублей, при этом рыночная стоимость транспортных средств составляла более 26 млн рублей. В результате чего организации причинен особо крупный ущерб в размере свыше 23 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о неверной квалификации содеянного осужденным оставила без удовлетворения.