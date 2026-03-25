Архангельские дорожники обидели Аркадия Гайдара

В Народный фронт поступают жалобы северян, возмущённых отсутствием хоть какого-то покрытия на тротуаре от Пенсионного фонда до Дома Гайдара.

В конце 2025 года движение здесь открыли, а тротуар застелили геотекстилем, чтобы сберечь материалы от осадков. С приходом тепла укрытие сняли, и теперь пешеходы преодолевают участок прямо по щебню.

Уже два месяца старики и молодёжь, пассажиры десятков автобусов, мамы с колясками и детьми пробираются сквозь кирпичи и камни, рискуя испортить обувь и получить травму, ведь другого пути нет. Самые смелые – идут по бордюру, несмотря на опасность попасть под колёса огромного потока машин.

На вопрос, когда закончат работы, в мэрии просят ждать конца реконструкции площади, а это – конец 2026 года, при наличии финансирования.

Народный фронт обратился к главе Архангельска. Общественники требуют обязать подрядчика завершить устройство тротуара и обеспечить безопасность пешеходов до наступления лета. 

 


20 апрель 14:06 | : Скандалы

