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В Онеге люди делят кров с крысами

В Народный фронт пришло обращение от онежан из дома по улице Лесопильщиков. 

Двухэтажную деревяшку 1967 года постройки не ремонтировали лет двадцать, но теперь признали аварийной, а жильцам предложили подождать расселения. Ещё лет пять – десять. 

 Печи в доме обрушаются, стены облупаются, на потолках – гарь и копоть, ведь проводка сгорела из-за постоянной работы электрообогревателей. Холодомор в квартирах усугубляет соседство с крысами: они пробираются внутрь сквозь плинтуса и прыгают прямо в кровати к людям. 

 Один из квартирантов – боец СВО, но ни его, ни жильцов ещё семи квартир не слышат: местные чиновники на мольбы северян не реагируют. 

 Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа. Общественники требуют обеспечить нормальные условия проживания граждан.

13 январь 16:39 | : Скандалы

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