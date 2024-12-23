В Онеге люди делят кров с крысами

В Народный фронт пришло обращение от онежан из дома по улице Лесопильщиков.

Двухэтажную деревяшку 1967 года постройки не ремонтировали лет двадцать, но теперь признали аварийной, а жильцам предложили подождать расселения. Ещё лет пять – десять.

Печи в доме обрушаются, стены облупаются, на потолках – гарь и копоть, ведь проводка сгорела из-за постоянной работы электрообогревателей. Холодомор в квартирах усугубляет соседство с крысами: они пробираются внутрь сквозь плинтуса и прыгают прямо в кровати к людям.

Один из квартирантов – боец СВО, но ни его, ни жильцов ещё семи квартир не слышат: местные чиновники на мольбы северян не реагируют.

Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа. Общественники требуют обеспечить нормальные условия проживания граждан.