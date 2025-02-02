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В Архангельске залит бесплатный "каток" по всему городу

В Народный фронт вновь поступают гневные звонки горожан. Из-за резкого перепада температур столица Поморья превратилась в повсеместный каток. В центре города и на окраинах люди падают прямо на автобусных остановках и тротуарах.

За воскресенье, 23 февраля, в травму обратилось свыше 500 человек, тогда как в другие дни пострадавших не более 150.

Каток везде, кроме больших проспектов, где дорожники обработали лёд ночью. Итог – разбитые носы, растяжения, переломы рук и ног у взрослых, детей и пожилых людей.

Внутридворовые территории брошены на произвол судьбы управляйками, а большинство улиц – без посыпки по вине подрядчика – АО «Мезенское дорожное управление».

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просим привлечь к ответственности чиновников мэрии Архангельска, отвечающих за уборку дорожной сети.

24 февраль 12:41 | : Скандалы

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