В Архангельске залит бесплатный "каток" по всему городу

В Народный фронт вновь поступают гневные звонки горожан. Из-за резкого перепада температур столица Поморья превратилась в повсеместный каток. В центре города и на окраинах люди падают прямо на автобусных остановках и тротуарах.



За воскресенье, 23 февраля, в травму обратилось свыше 500 человек, тогда как в другие дни пострадавших не более 150.



Каток везде, кроме больших проспектов, где дорожники обработали лёд ночью. Итог – разбитые носы, растяжения, переломы рук и ног у взрослых, детей и пожилых людей.



Внутридворовые территории брошены на произвол судьбы управляйками, а большинство улиц – без посыпки по вине подрядчика – АО «Мезенское дорожное управление».



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просим привлечь к ответственности чиновников мэрии Архангельска, отвечающих за уборку дорожной сети.