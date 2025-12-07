Обещанный сквер в центре Архангельска накрывается... гостиницей

В Народный фронт пришло видео от возмущённых жителей домов на набережной Северной Двины, 95 и 95, корпус 2.



В августе в рамках проекта “Комфортное Поморье” они заявились на бюджетное финансирование обустройства сквера на Троицком, 61 вблизи мемориала Вечный огонь на площади Мира.



По словам северян, прокуратура Архангельска и городской департамент градостроительства подтвердили, что данную территорию планируется благоустроить как придомовую, обеспечив её местами отдыха, спортивными и детскими площадками.



Но теперь в Интернете появилась информация, что участок хотят отдать под возведение гостиницы и на него на правах “резидента” Арктической зоны претендует один из "клиентов" Агентства регионального развития Поморья.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники просят дать разъяснения о планах по дальнейшему использованию земельного участка и судьбе сквера на Троицком, 61.