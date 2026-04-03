В Архангельской области лесничий оказался взяточником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из участковых лесничеств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, в 2026 году должностное лицо, желая помочь индивидуальному предпринимателю получить материальную выгоду, оказал содействие при выделении выгодных лесных участков на территории Плесецкого района, за что получил от заинтересованного лица денежное вознаграждение в значительном размере из расчета 150 рублей за 1 кубический метр древесины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы подозреваемого проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.

