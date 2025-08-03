Архангельск раскошелится на компенсацию затрат ребенку инвалиду

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в сфере обеспечения прав ребенка – инвалида на льготное лекарственное обеспечение.

Установлено, что в связи с несвоевременным решением вопроса

по предоставлению лекарственного препарата, законный представитель несовершеннолетней вынуждена была приобретать препарат, необходимый ребенку для ежедневного применения, за счет собственных средств.

В этой связи прокурор обратился в суд в защиту прав несовершеннолетней к Министерству здравоохранения Архангельской области о компенсации расходов, понесенных на приобретение лекарственного препарата в общей сумме 90 955 рублей.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены. Кроме того, решением суда

в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя взыскана компенсация морального вреда в общем размере 25 000 рублей.