Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский подрядчик прибрал за собой в Новодвинске

После вмешательства Народного фронта в Новодвинске на площадке капитального ремонта 60-квартирного дома по улице Двинской, 42 началась уборка строительного мусора.

Напомним, в адрес президентского движения пришло видео от подписчика, на котором было зафиксировано, что подрядчик, ведущий восстановление кровли пятиэтажки, складировал мусор прямо под окнами жителей, а горы остатков старой крыши уже достигли первого этажа здания.

На основании нашей публикации проверку исполнения контракта начала прокуратура города бумажников. Надзорное ведомство установило, что складирование строительных отходов на придомовой территории нарушает требования природоохранного и земельного законодательства, и вынесло предписание производителю работ.

На новых кадрах, пришедших в Народный фронт, видно: основная часть мусора уже вывезена из-под окон граждан. Благодарим правоохранителей за оперативную реакцию на наш сигнал.  

21 февраль 10:00 | : Будни

Главные новости


Такая сложная игра – хоккей с мячом
Но, поехали!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (271)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20