Архангельский подрядчик прибрал за собой в Новодвинске

После вмешательства Народного фронта в Новодвинске на площадке капитального ремонта 60-квартирного дома по улице Двинской, 42 началась уборка строительного мусора.



Напомним, в адрес президентского движения пришло видео от подписчика, на котором было зафиксировано, что подрядчик, ведущий восстановление кровли пятиэтажки, складировал мусор прямо под окнами жителей, а горы остатков старой крыши уже достигли первого этажа здания.



На основании нашей публикации проверку исполнения контракта начала прокуратура города бумажников. Надзорное ведомство установило, что складирование строительных отходов на придомовой территории нарушает требования природоохранного и земельного законодательства, и вынесло предписание производителю работ.



На новых кадрах, пришедших в Народный фронт, видно: основная часть мусора уже вывезена из-под окон граждан. Благодарим правоохранителей за оперативную реакцию на наш сигнал.