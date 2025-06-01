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Испугались Народного фронта. В Коноше зачистили несанкционированную свалку

После вмешательства Народного фронта власти муниципального образования “Коношское”, где проживает почти 11 тысяч человек, ликвидировали несанкционированные залежи кладбищенских отходов.

Напомним, подрядчик по содержанию местного погоста вместо сотрудничества с регоператором по утилизации ТКО вывозил мусор с надгробий на свою же стихийную свалку.

Гора из кладбищенского хлама была расположена на проезде к очистным сооружениям бывшего свинокомплекса. И так четыре года подряд.

Теперь свалка ликвидирована, а территория расчищена. Фронтовики благодарят муниципалитет за реакцию на их сигнал. 

10 июль 10:25 | : Скандалы

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