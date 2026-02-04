Вымогатель из Няндомы оценил интимную связь с его женой в 300 тысяч

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда в отношении жителя Няндомского муниципального округа, осужденного по п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Судом установлено, что с марта по апрель 2024 года осужденный из корыстных побуждений вместе со своим знакомым решили незаконно потребовать денежные средства у жителя ст. Бурачиха Няндомского района под предлогом того, что последний состоял в интимной связи с женой виновного.

Реализуя свой преступный умысел, они приехали к дому потерпевшего и незаконно потребовали у него 300 тыс. рублей. Получив отказ, злоумышленники высказали угрозы физической расправы и уничтожения имущества, которые потерпевший воспринял реально, опасался их осуществления.

В отношении второго обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом виновному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

