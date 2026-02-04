Вверх
Юнцы из Няндомы занялись рэкетом на местном уровне

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителей Няндомского района в возрасте 16 лет и 21 года, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 1 января 2026 года городе Няндоме подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали у 19-летнего местного жителя передачи им 130 тысяч рублей, угрожая применением насилия.  В начале февраля 2026 года они потребовали у потерпевшего телефон и, получив доступ к банковскому счету, перевели с него 45 тысяч рублей. Через несколько дней забрали у мужчины 50 тысяч рублей наличными, установив срок передачи оставшейся суммы, после чего пострадавший  обратился с заявлением в органы полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Потерпевший пояснил следователю, что не имел перед подозреваемыми долговых обязательств.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.

25 февраль 12:09 | : Происшествия

