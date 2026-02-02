Вверх
В Поморье рогоносец вымогал у дружка своей супруги деньги

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 40-летнего подсудимого  виновным по п. «а,г» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения имущества, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что с марта по апрель 2024 года подсудимый из корыстных побуждений, вместе со своим знакомым решили вымогать денежные средства у жителя ст. Бурачиха Няндомского района под предлогом того, что последний состоял в интимной связи с женой подсудимого.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимый и его знакомый  приехали к дому потерпевшего и незаконно потребовали у него 300 тыс. рублей. Получив отказ, злоумышленники высказали угрозы физической расправы и уничтожения имущества.

В отношении второго обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, ранее он уже был осужден за совершение этого преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено  наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

