В Няндоме уроженец Чечни получил 7 лет за вымогательство

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего уроженца Чеченской Республики виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенное с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый в сентябре 2024 года, находясь на территории Каргопольского района, выступая в качестве коллектора требовал у местной жительницы денежные средства в размере 2 млн рублей в счет погашения несуществующего долга перед местным предпринимателем, при этом с применением физической силы к потерпевшей высказывал в ее адрес угрозы убийством и уничтожением принадлежащего ей имущества.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.