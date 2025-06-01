Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме уроженец Чечни получил 7 лет за вымогательство

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего уроженца Чеченской Республики виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенное с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый в сентябре 2024 года, находясь на территории Каргопольского района, выступая в качестве коллектора требовал у местной жительницы денежные средства в размере 2 млн рублей в счет погашения несуществующего долга перед местным предпринимателем, при этом с применением физической силы к потерпевшей высказывал в ее адрес угрозы убийством и уничтожением принадлежащего ей имущества.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

26 июнь 16:45 | : Происшествия

Главные новости


Преемники. Архангельск отмечает День первого водопровода
Канализация и выборы. Когда Вилегодский округ вздохнет полной грудью

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (351)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20