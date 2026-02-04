В Архангельской области был организован "коридор" для нелегалов

В ходе рейда, проведенного сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области совместно с представителями Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, были выявлены факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных гражданин.

В дальнейшем оперативники задержали и предполагаемых организаторов канала незаконной миграции.

По предварительным данным, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с сентября 2024 года по апрель 2025 года организовали пребывание граждан Центральной Азии на территории России путем заключения с иностранцами фиктивных трудовых договоров.

Следственным подразделением РУФСБ в отношении участников противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции группой лиц по предварителному сговору).  

(фото с https://nerehta.kostroma.gov.ru

08 апрель 11:41 | : Скандалы

