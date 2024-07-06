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В Архангельской области раскручивается громкое дело о незаконной иммиграции

Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области выявлены факты подделки платежных документов у 20 граждан Республик Таджикистан и Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента.

Совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму областного УМВД установлено, что должностное лицо одной из строительных компаний города Архангельска, в которой работали иностранные граждане, умышленно вносила недостоверные данные в реквизиты платежных документов, создавая видимость перечисления налога на доходы физических лиц, что является одним из обязательных условий законного нахождения иностранных работников на территории России.

В отношении сотрудницы компании отделом дознания УМВД России по г. Архангельску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». В настоящее время обвинительный акт утвержден заместителем прокурора города Архангельска, материалы дела направлены в суд.

 

30 июль 12:02 | : Скандалы

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