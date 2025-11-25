Няндомский хлыщ оскорбил судью в устной и письменной форме

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемый 13 марта 2026 года, находился в зале судебных заседаний Няндомского районного суда, в котором председательствующим ему был оглашен приговор по уголовному делу о совершении мужчиной ряда преступлений, в том числе насильственных, относящихся к категории тяжких.

Услышав вид и размер назначенного наказания, обвиняемый, оставшись недовольным им, проявляя неуважение к суду, в присутствии иных участников указанного процесса высказал в адрес председательствующего судьи оскорбления, выраженные в неприличной и нецензурной форме, а также внес оскорбления судьи в бланки расписки о получении копии приговора и заявления о разъяснении права его обжалования.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.