Житель Холмогор выразил отношение к прокуратуре в нецензурной форме

Прокурором Холмогорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Холмогорского района, обвиняемого в неуважении суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ) и угрозе убийством и причинением вреда здоровью, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дел в суде (ч.2 ст. 296 УК РФ).
Установлено, что утром в конце октября 2022 года обвиняемый, находясь в зале судебного заседания в помещении Холмогорского районного суда и участвуя в качестве подсудимого в рассмотрении уголовного дела, с целью неуважения к суду, публично и умышленно высказал в адрес помощника прокурора оскорбления, выраженные в неприличной и нецензурной форме, а также угрозы убийством и причинением вреда здоровью.
Обвиняемый вину признал частично. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области.