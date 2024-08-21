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Прокуратура Котласа обследовала два многоквартирных дома на предмет повышенной аварийности

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Установлено, что администрацией Котласского муниципального округа при наличии заключений государственной жилищной инспекции Архангельской области о техническом состоянии строительных конструкций двух многоквартирных домов не приняты меры к обследованию межведомственной комиссией в целях решения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу либо выявлению необходимости их капитального ремонта.  Кроме того, не рассмотрен вопрос о получении заключения специализированной организации о техническом состоянии конструктивных элементов домов в целях обеспечения работы межведомственной комиссии.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании бездействия органа местного самоуправления и обязании совершить действия в защиту прав неопределенного круга лиц.

Суд удовлетворил заявление прокурора и обязал организовать проведение обследования основных конструкций двух многоквартирных домов специализированной организацией с целью обеспечения рассмотрения межведомственной комиссией вопроса об их аварийности.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

(фото с https://2.bp.blogspot.com) 

 

13 сентябрь 10:57 | : Скандалы

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